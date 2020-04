Täter hebeln Stahltür aus

Brake Es blieb bei einem Versuch: Bislang unbekannte Täter wollten in einen Braker Drogeriemarkt einbrechen. Die Polizei teilte am Donnerstag mit, dass die Täter zwischen Mittwoch, 1. April, ab 5.45 Uhr bis Donnerstag, 2. April 2020, gegen 8.20 Uhr am Werk gewesen sein müssen. Sie hätten zwar die Stahltür zur Lagerhalle des Drogeriemarktes an der Weserstraße ausgehebelt, wären jedoch nicht in die Innenräume der Lagerhalle gelangt. Die Stahltür wurde beschädigt.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04401/935115 bei der Polizei in Brake zu melden.