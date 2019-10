Brake Eine Tankstelle an der Breiten Straße in Brake ist am Donnerstag, 3. Oktober, überfallen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, betrat der Täter gegen 20.50 Uhr die Tankstelle, habe sich dann zielgerichtet zum Tresenbereich begeben und die 18-jährige Angestellte unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Nachdem ihm Geld ausgehändigt wurde, habe der Täter selbst nochmals in die Kasse gegriffen und daraufhin die Tankstelle verlassen. Er sei zu Fuß in Richtung Stadtmitte geflüchtet.

Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben: Er soll sehr sehr schlank und etwa 1,80 Meter groß sein. Er war schwarz bekleidet und sein Gesicht dunkel maskiert. Der Mann trug schwarze Handschuhe, eine schwarze Jogginghose und einen schwarzen Pullover. Er soll Englisch gesprochen haben.

Wer zwischen 20.45 und 20.50 Uhr eine Person in der Nähe der Tankstelle gesehen hat, auf die die Beschreibung zutrifft, soll sich unter Telefon 04401/9350 bei der Polizei in Brake melden.