Unbekannte zerkratzen Autos

Brake Mehrere Autos sind im Zeitraum zwischen Freitag, 6. November, 18 Uhr, und Samstag, 7. November, 8 Uhr, in Brake mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden, teilt die Polizei mit. Die Autos standen in der Mitteldeichstraße sowie auf einem Parkplatz zwischen der Mitteldeichstraße und der Fußgängerzone in Brake. Insgesamt wurden 14 Fahrzeuge beschädigt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 6750 Euro. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail