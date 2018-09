Brake Heftiger Wind und stark auflaufendes Wasser haben am Montagmittag vier Bugleinen eines Seeschiffes brechen lassen, das an der Braker Pier bei J. Müller festgemacht hatte. Die unter norwegischer Flagge fahrende „Star Grip“ mit Heimathafen Bergen trieb daraufhin ins Fahrwasser der Weser. Wie die Wasserschutzpolizei mitteilt, konnte das 198 Meter lange Schiff durch das schnelle reagieren der Besatzung stromgerecht mit eigener Maschine im Fahrwasser gehalten werden.

Die „Star Grip“hatte sich in der Mittagszeit losgerissen. Das rund 30 Meter breite Schiff kollidierte dabei noch mit einem ebenfalls an der Pier liegenden 180 Meter langen Frachtschiff aus Liberia. Bei dem liberianischen Frachter blieb es laut Wasserschutzpolizei glücklicherweise nur bei Farbabschürfungen und ein paar gebrochenen Leinen. Die 1986 gebaute „Star Grip“ hielt sich gegen den Strom auf Höhe Harriersand. Durch die Verkehrszentrale Bremerhaven wurden dann weitere Vorkehrungen getroffen, um das Seeschiff unter Schlepperhilfe wieder an die Pier zu bringen. Abgesichert wurde das Manöver durch ein eingesetztes Fahrzeug des Wasser- und Schifffahrtsamtes.

Die Seeunfallermittlungen der Wasserschutzpolizei Brake an Bord des Havaristen ergaben, dass vier Bugleinen gebrochen waren. Personen wurden nicht verletzt. Durch die Berufsgenossenschaft Verkehr ist laut Wasserschutzpolizei ein Auslaufverbot ausgesprochen worden.

• Die Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation (BG Verkehr) war im Januar 2010 durch den Zusammenschluss der See-Berufsgenossenschaft und der Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen entstanden.

Eine Sonderstellung innerhalb der BG Verkehr hat die Dienststelle Schiffssicherheit. Die Dienststelle Schiffssicherheit ist für die Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften zur Schiffssicherheit, zum Meeresumweltschutz, zum Seearbeitsrecht und zur Maritimen Medizin zuständig. Die Dienststelle Schiffssicherheit verfügt an der deutschen Küste über ein Netzwerk von qualifizierten Besichtigern, welche die Einhaltung der Vorschriften durch Schiffsbesichtigungen sicherstellen. Die Dienststelle ist zuständig für alle Schiffe unter deutscher Flagge, die gewerbliche Seeschifffahrt betreiben.