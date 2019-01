Brake Leichte Verletzungen erlitt ein 19-Jähriger aus Nordenham am Mittwoch gegen 11.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Brake. Nach Polizeiangaben befuhr der junge Mann mit einem Mountainbike die Straße „Schrabberdeich“ in Richtung Bahnhof. Aufgrund eines Defekts an den Bremsen rutschte er in die bevorrechtigte Bürgermeister-Müller-Straße und wurde hier von einem VW einer 61-jährigen Frau aus Brake erfasst. Nach der Kollision kam der junge Mann zu Fall und zog sich Schürfwunden an Händen und Beinen zu. Der entstandene Sachschaden blieb gering.

Torsten Wewer https://www.nwzonline.de/autor/torsten-wewer Elsfleth

