Brake Verletzungen zog sich ein 17-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall zu. Der Braker war am Montag, 27. August, gegen 7.20 Uhr, auf der Kirchenstraße in Richtung Hammelwarden unterwegs. Ein unvermittelt nach rechts in die Gorch-Fock-Straße abbiegendes schwarzes Auto zwang ihn zu einer Vollbremsung. Dadurch kam der 17-Jährige zu Fall und zog sich Verletzungen am Oberschenkel zu. Die Schäden am Rad sind gering. Der Autofahrer kümmerte sich nicht um den Jungen und entfernte sich vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04401/9350 bei der Polizei in Brake zu melden.

