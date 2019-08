Unfall unter Drogeneinfluss

Brake Unter Drogeneinfluss hat ein 27 Jahre alter Pole am Samstag gegen 14.30 Uhr auf der B 212 im Kreuzungsbereich zur Weserstraße in Brake einen Unfall verursacht. Der Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben rund 3500 Euro, verletzt wurde niemand. Der 27-Jährige war in Richtung Nordenham unterwegs und übersah, dass ein 66-Jähriger aus Bruchhausen-Vilsen seinen Pkw verkehrsbedingt gestoppt hatte. Der Pole fuhr mit seinem Wagen auf. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten mit einem Drogenvortest fest, dass der Mann unter Einfluss von THC und Kokain stand. Es wurde eine Sicherheitsleistung festgesetzt und der Führerschein einbehalten.