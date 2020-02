Unfall: Vorfahrt missachtet

Brake Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 10 Uhr auf der Bürgermeister-Müller-Straße leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein 60-jähriger Braker, der mit seinem Pkw vom Schrabberdeich in die Sielstraße fahren wollte, das Stoppschild in Höhe der Einmündung Bürgermeister-Müller-Straße übersehen. Er stieß mit seinem Auto im Kreuzungsbereich mit dem Pkw einer 30-jährigen Brakerin zusammen, die Vorfahrt hatte. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 10 000 Euro.

Neben den Fahrern wurde auch die 38-jährige Beifahrerin, die im Auto der 30-Jährigen saß, verletzt. Alle drei wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.