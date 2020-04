Unfall: Junge läuft auf Straße

Brake Einen Frontalzusammenstoß mit einem auf die Straße laufenden Kind konnte ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus Ovelgönne am Montag nur knapp durch eine Vollbremsung verhindern. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 59-Jährige mit seinem Auto die Oldenburger Heerstraße (B 211) in Richtung Brake. An der Kreuzung B 211/B 212 wollte er in Richtung Ortsmitte fahren und ist bei „grün“ zeigender Ampel losgefahren. Der Gegenverkehr stand zu diesem Zeitpunkt vor der „rot“ zeigenden Ampel.

Auf Höhe der Zufahrt zur linksseitig gelegenen Tankstelle ist plötzlich ein zwölfjähriger Junge zwischen den vor der Ampel wartenden Fahrzeugen hindurch auf die Breite Straße gelaufen. Der Autofahrer legte eine Vollbremsung ein und verhinderte somit den Frontalzusammenstoß mit dem Kind. Allerdings wurde der Junge vom linken Außenspiegel des Fahrzeuges gestreift und leicht am Knie verletzt. Laut Polizei wollte der Junge von der Tankstelle rüber zu den gegenüberliegenden Wohnhäusern.

Die Polizeibeamten konnten den Vater des Jungen ausfindig machen und das Kind übergeben.