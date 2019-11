Brake Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der B 212 hat am Mittwochvormittag zu Behinderungen im Straßenverkehr geführt. In Höhe der Weserstraße hatte eine 53-Jährige aus Butjadingen, die mit ihrem Dacia auf der B 212 in Richtung Nordenham unterwegs war, plötzlich in Höhe der Weserstraße verkehrsbedingt halten müssen. Ein nachfolgender 25-jähriger Butjadinger konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr mit seinem Mercedes auf den Dacia auf. Auch eine 43-Jährige aus Brake konnte ihren Passat nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr auf.

Der Mercedes war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Alle beteiligten Personen blieben unverletzt. Die Höhe des Sachschadens wurde auf etwa 10 000 Euro geschätzt. Während Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten kam es bis gegen 10.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen auf der Richtungsfahrbahn Nordenham.