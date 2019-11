Vor Disko mit Stock zugehauen

Brake Zwei Männer sind am Donnerstag, 31. Oktober, zwischen 2.30 und 4.30 Uhr, in einer Diskothek in der Breiten Straße in Brake aneinandergeraten. Das hat die Polizei am Freitagabend mit geteilt. Zunächst seien die beiden nur verbal in Streit geraten, heißt es im Polizeibericht. Die Auseinandersetzung setzte sich vor der Diskothek fort. Dort soll das 31-jährige Opfer vom Täter mit einem Schlagstock angegangen worden sein. Die Verletzungen des 31-jährigen Brakers mussten im Krankenhaus behandelt werden, wurden aber als leicht eingestuft.

Zu diesem Zeitpunkt sollen sich mehrere Personen – unter anderem Gäste der Diskothek und Taxifahrer – in der Nähe der Auseinandersetzung befunden haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich umgehend unter Telefon 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen.