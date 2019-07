Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Brake /Vorwerkshof Zu einem Unfall, der sich bereits am Donnerstag, 25. Juli, gegen 14.15 Uhr in Elsfleth ereignet hat, sucht die Polizei nun Zeugen. Das geht aus einer Mitteilung vom Samstag hervor. Gesucht wird der Fahrer eines grünen Lkw-Kastenwagens. Dieser kam einem 32-jährigen Elsflether entgegen, als dieser mit einem Kleintransporter (Crafter) den Nordermoorer Hellmer in Richtung Oberrege befuhr. Im Ortsteil Vorwerkshof kam ihm der grüne Kastenwagen entgegen. Dessen Fahrer geriet auf die linke Fahrbahnseite und touchiert den Kleintransporter hinten links, obwohl der 32-Jährige mit seinem Kleintransporter noch nach rechts auf den Grünstreifen auswich. Ein auf der Ladefläche des Kleintransporters befindliches und mit Gurten gesichertes Schweißgerät löste sich durch den Unfall, kippte um und wurde beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Elsfleth, 04404/2263, in Verbindung zu setzen.