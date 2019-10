Brake Gleich zweimal haben Beamte der Wasserschutzpolizei Brake, teilweise unterstützt von Kollegen aus Stade und Bremen, ein Massengutschiff im Braker Hafen kon­trolliert. In beiden Fällen wurde die Müllentsorgung beanstandet. Deshalb mussten bei der zweiten Kontrolle am Mittwoch der Leiter der Maschinenanlage und der Kapitän auf Anordnung des Amtsgerichtes Oldenburg Sicherheitsleistungen von je 500 Euro hinterlegen. Das hat die Wasserschutzpolizei am Freitag mitgeteilt.

Was war geschehen? Das unter der Flagge von Panama fahrende Schiff wurde insbesondere auf die Einhaltung der Vorschriften des Meeresumweltschutzes kontrolliert. Der Maschinenraum des vier Jahre alten Schiffes machte „auf den ersten Blick einen sehr gepflegten und sauberen Eindruck“, heißt es von Seiten der Wasserschutzpolizei. Dann jedoch fielen den Beamten Müllsäcke, Verbrennungsasche und Ladereste, insgesamt rund 15 Kubikmeter, im Rudermaschinenraum auf. Eine Müllentsorgung war nicht angemeldet worden. Der Kapitän gab aber an, dass dieses während der Liegezeit im Hafen vorgesehen sei. Die Schiffsführung habe sich „sehr kooperativ“ gezeigt, betont die Wasserschutzpolizei.

Bei der zweiten Kontrolle war der Müll tatsächlich verschwunden. Allerdings fielen den Beamten hinter einer Absperrung nun elf Eimer (mit Deckel) auf, die mit dem Wort „Sludge“ (= Ölschlamm) beschriftet waren. Diese Eimer waren bei der ersten Kontrolle nicht sichtbar gewesen.

Ölschlamm muss nach strengen Regeln entsorgt werden. Diese Rückstände bei Schiffen, die mit Schweröl betrieben werden, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Tanks gelagert werden. Die Lagerung in Eimern war damit eine Straftat (unerlaubter Umgang mit Abfällen). Deshalb mussten die Verantwortlichen die Sicherheitsleistungen hinterlegen.