Brake /Wesermarsch Mit Statistiken ist das so eine Sache. Sie liefern oft eine Unmenge an Zahlen – und dennoch lassen sie Raum für Interpretationen und Spekulationen. Wer kennt ihn nicht, den Spruch: „Traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast.“

Die nackten Zahlen der Kriminalstatistik 2017 sind positiv für die südliche Wesermarsch. Sie sind, so Polizeikommissariatsleiter Klaus Lücke, auf einen „historischen Tiefstand“ gesunken. 1962 Straftaten wurden der Polizei im vergangenen Jahr im Bereich des Kommissariats (neben Brake auch Elsfleth, Ovelgönne, Berne und Lemwerder) angezeigt, satte 321 weniger als im Jahr zuvor.

Und wie sieht es bei den Straftaten aus, die sich direkt auf das Sicherheitsgefühl der Menschen auswirken, weil es Gefahren für Leib und Leben gibt? Auch hier gibt es einen Rückgang: Die Zahl der Rohheitsdelikte sank von 314 auf 305, die der Wohnungseinbrüche von 86 auf 39.

Doch wie sieht es in den Städten und Gemeinden der südlichen Wesermarsch aus? Gibt es Unterschiede bei den Delikten? Wo ist es besonders sicher?

• Brake

Innerhalb des Kommissariats sank die Zahl unter die Zweitausendergrenze, in der Kreisstadt unter die Tausendermarke: 940 Straftaten wurden hier im vergangenen Jahr angezeigt, das Jahr zuvor waren es 1154. Auf die Kreisstadt, die rund 30 Prozent der Einwohner im Bereich zählt, entfallen damit allerdings 48 Prozent aller Taten. 66,71 Prozent konnte die Polizei klären.

Auch fast die Hälfte aller Rohheitsdelikte und Sachbeschädigungen fallen in der Kreisstadt an. Bei Rauschgiftdelikten sind es 42 Prozent, bei Diebstählen 43 Prozent und bei den Fahrraddiebstählen gar 57 Prozent. „Durchschnitt“ ist Brake hingegen mit 33 Prozent aller Wohnungseinbrüche.

Statistisch ist die Wahrscheinlichkeit damit in Brake am größten, Opfer einer Straftat zu werden. Auskunft darüber gibt bei der Polizei die so genannte Häufigkeitszahl: Die Zahl der Straftaten wird dafür auf 100 000 Einwohner hochgerechnet – und beträgt für Brake 6205. Im gesamten Kommissariatsbereich liegt sie bei 4506.

• Elsfleth

Deutlich geringer ist die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer Straftat zu werden, in Elsfleth. 333 Taten ergeben eine Häufigkeitszahl von 3653. Dafür lag die Aufklärungsquote im Vorjahr bei nur 51,35 Prozent. Erfreulich: Bei Rauschgiftdelikten liegt die Stadt an der Hunte-Mündung ganz weit hinten: Neun Delikte entsprechen 7 Prozent, und das obwohl fast ein Fünftel der Einwohner im Kommissariatsbereich dort leben.

• Ovelgönne

Besonders erfreulich auf dem Land: Nur ein Wohnungseinbruch wurde der Polizei angezeigt, ein Jahr zuvor waren es noch 15. Statistisch lebt es sich aber nicht nur deshalb in der Gemeinde am sichersten: Auch bei den Fahrraddiebstählen (1 Prozent), beim Diebstahl insgesamt (3 Prozent) und bei Sachbeschädigungen (5 Prozent) entfallen unterdurchschnittlich wenig Taten auf die Gemeinde, die rund 11 Prozent der Einwohner hat. Mit 2392 ist selbstverständlich auch die Häufigkeitszahl hier am niedrigsten.

• Berne

In vielen Bereichen liegt auch Berne bei der Zahl der Delikte unter dem, was der Einwohnerzahl entspricht. In der Gemeinde wohnen knapp 14 Prozent der Einwohner im Bereich des Polizeikommissariats Brake. Bei 35 Rohheitsdelikten (11 Prozent aller Taten), 51 Diebstählen (8 Prozent), 5 Wohnungseinbrüchen (12 Prozent), 12 Fahrraddiebstählen (8 Prozent) und 20 Sachbeschädigungen (9 Prozent) liegt sie unter dem Durchschnitt, bei einem Delikt allerdings deutlich darüber: 26 angezeigte Rauschgiftdelikte entsprechen 21 Prozent aller Taten im Kommissariatsbereich.

• Lemwerder

Betrachtet man alle angezeigten Straftaten, liegt Lemwerder mit 352 wieder auf Rang zwei der Kommissariatsreihenfolge. Damit hat die 7000-Einwohner-Gemeinde die einwohnerstärkere Kommune Elsfleth wieder überholt. Besonders bei den Einbrüchen liegt Lemwerder vorn: Obwohl weniger als halb so viele Einwohner wie Brake, war die Zahl gemeldeter Einbrüche mit 13 in beiden Kommunen gleich hoch; oder anders: Jeweils ein Drittel der Einbrüche geschahen 2017 alleine in diesen beiden Kommunen. Auch bei den Diebstählen insgesamt liegt die südlichste Kommune weit oben: 142 Taten entsprechen 23 Prozent.