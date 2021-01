Neue Masche: Trickbetrüger versprechen Gewinne am Telefon

Brake /Wesermarsch Die Polizei warnt aus aktuellem Anlass vor telefonischen Gewinnversprechen. Aktuell verzeichnet die Polizei ein erhöhtes Anrufaufkommen von Betrügern in Lemwerder, Elsfleth und Ovelgönne, die den Bürgerinnen und Bürgern telefonische Gewinnversprechungen machen – allerdings mit klarer Zahlungsanweisung, teilt die Pressestelle der Polizei mit.

• Die Masche

Die Masche sei immer dieselbe: Eine Person meldet sich und gibt bekannt, dass der Angerufene bei einem Gewinnspiel eine hohe Geldsumme gewonnen hat (oft mehrere tausend Euro), berichtet die Polizei. Um diesen Gewinn zu bekommen soll der Angerufene Google-Play-Karten, Playstation-Karten, Stream-Karten oder Ähnliches in einer Höhe von mehreren hundert Euro kaufen. Diese Karten gibt es als Gutscheine an Tankstellen sowie in Einzelhandelsgeschäften. Mit dem Kauf der Karten erhält der Käufer eine individuelle Nummer (PIN). Diese könne wie Bargeld angesehen werden, erläutert die Polizei, denn wer sie hat, kann damit im Internet einkaufen.

Später werden die Betroffenen erneut angerufen und sollen die Pin-Nummer telefonisch durchgeben. Danach würde ein Mitarbeiter der Bank vorbeikommen und den Gewinn übergeben. Dem ist natürlich nicht so, stellt die Polizeisprecherin klar. Es wird kein Bank-Mitarbeiter kommen. Stattdessen werden die Betrüger mit der Geldsumme im Internet auf Einkaufstour gehen.

• Nicht zahlen

Bei angeblichen Gewinnanrufen sollten sich die Angerufenen bewusst machen, wenn sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben.

Angerufene sollten niemals Geld ausgeben, um einen vermeintlichen Gewinn zu erhalten. Auch Gebühren oder gebührenpflichtige Sondernummern (z.B. mit der Vorwahl: 0900..., 0180..., 0137...) sollten nicht gezahlt oder gewählt werden. „Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon. Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches“, warnt die Polizei.

Stattdessen sollten sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen fragen, und darum, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben und die Antworten notieren. Unberechtigte Geldforderungen sollten zurückgewiesen werden. „Sichern Sie sich ab, indem Sie einen angeblichen Vertragsabschluss widerrufen und wegen arglistiger Täuschung anfechten“, sagt die Polizei. Verbraucherzentralen bieten Musterschreiben an. Kontoauszüge und Telefonrechnung sollten regelmäßig kontrolliert und unberechtigte Abbuchungen der Bank/ Sparkasse oder Telefonanbieter gemeldet werden, damit den Abbuchungen (innerhalb einer bestimmten Frist) widersprochen werden kann.

Unberechtigte Lastschrifteinzüge können den Tatbestand des Betrugs (§ 263 Strafgesetzbuch) erfüllen. „Erstatten Sie im Zweifel Anzeige bei der Polizei“, rät die Polizeisprecherin.