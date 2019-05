Brake /Wesermarsch Er wird der Schrecken der Raser in der Wesermarsch werden, die Zahlen sprechen einfach für sich: Der mobile Blitzeranhänger, der nun drei Monate lang getestet wurde, hat 7622-mal ausgelöst. Zwei normale mobile Blitzanlagen haben es im Vergleichszeitraum nur auf 1131 Fälle gebracht.

Wie das geht? Der Blitzanhänger kann sein Geschäft Tag und Nacht an sieben Tagen in der Woche verrichten und blitzt – ausgestattet mit zwei Kameras – auch in beide Richtungen. Die Testphase hat nun, im negativen wie positiven Sinne, beeindruckende Ergebnisse dieser semistationären Anlage hervorgebracht: Denn gerade auch außerhalb der Hauptverkehrszeiten in den Abend-, Nacht- und frühen Morgenstunden wurden teils eklatante Geschwindigkeitsüberschreitungen dokumentiert.

So gab es beispielsweise insgesamt sieben Fälle, in denen die zulässige Höchstgeschwindigkeit um mehr als 100 Stundenkilometer überschritten wurde – fünf davon ereigneten sich in der Zeit nach 20 Uhr und in der Nacht. Ein Fahrer war beispielsweise mit 216 Stundenkilometern auf der B 212 geblitzt worden (Bußgeld: 600 Euro).

Auch die festgestellten Geschwindigkeitsüberschreitungen von mehr als 50 und 40 Stundenkilometern ereigneten sich mit großer Mehrheit abends und nachts. Die Ergebnisse der Testphase, die am Dienstagabend im Kreisausschuss für öffentliche Ordnung und Feuerwehr vorgestellt worden sind, zeigen: Sind die Strecken frei, wird gerast. „Es gibt unglaublich viele Verstöße nachts, die wir sonst nie gemessen hätten, vor allem zwischen 18 und 24 Uhr gibt es gravierende Verstöße. Das war uns bisher so nicht bekannt“, stellte Matthias Wenholt vom Landkreis fest.

Im positiven Sinne bedeutet die Neuanschaffung des Blitzeranhängers für den Landkreis, dass dieser im Vergleich zu mobilen Kameras Geld in die Kasse bringt. Der Landkreis kalkuliert, dass der Anhänger im Jahr über 30 000 Verstöße registriert und knapp 890 000 Euro an Bußgeldern einbringt. Bei den mobilen Kameras wird mit 4500 Fällen und knapp 138 000 Euro an Bußgeldern gerechnet. Abgezogen werden noch die jährlichen Sachkosten (darin sind die Anschaffungskosten mit eingerechnet) und die Personalkosten. Bei der semistationären Anlage steht am Ende der Rechnung ein erwartetes Plus in Höhe von rund 833 000 Euro und bei den mobilen Anlagen ein Minus in Höhe von fast 2000 Euro – obwohl der Anhänger in der Anschaffung 240 000 Euro kostet und die mobilen Kameras nur 133 000 Euro. Auch bei den Personalkosten punktet der Anhänger: Der steht allein an der Straße und muss nicht überwacht werden, während bei den mobilen Anlagen begleitendes Personal erforderlich ist.

Langeweile wird nach Anschaffung des Blitzeranhängers für die Mitarbeiter des Fachbereichs aber nicht aufkommen: Schließlich müssen nun deutlich mehr festgestellte Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden.

Wird der Anhänger Ziel von Beschädigungen oder dergleichen, wird das schnell festgestellt: Per Fernüberwachung können sich die Landkreismitarbeiter auf das Gerät schalten und die Funktion der Kameras jederzeit überprüfen.