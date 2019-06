Brake /Wesermarsch Im Vergleich zum Jahr 2017 mit 2142 Unfällen ist die Zahl der Unfälle im Jahr 2018 mit 1993 im gesamten Landkreis Wesermarsch zwar leicht gesunken, im Vergleich mit den Vorjahren zeigt sich aber: Es kracht immer häufiger.

Rene Mahnke aus dem Sachgebiet Verkehr der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch, präsentierte jetzt den Mitgliedern des Kreisausschusses für öffentliche Ordnung und Feuerwehr die Zahlen: Ereigneten sich im Landkreis im Jahr 2009 noch 1573 Unfälle, waren es nun besagte 1993 – 948 im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats (PK) Brake, 1045 in Nordenham. Zurückzuführen sei diese Entwicklung auf das stetig steigende Verkaufsaufkommen.

Die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Verletzten ist über die Jahre hinweg schwankend, 2018 waren es 164 Verletzte im PK Brake, 186 im PK Nordenham. Fünf Menschen starben an den Unfallfolgen. Was sich aber zeige, so Mahnke: Je schwächer der Verkehrsteilnehmer ist, desto schwerer sind die Verletzungen.

„Das gilt vor allem für Kopfverletzungen bei Radfahrern und Pedelec-Fahrern. Die Anzahl der schwer verletzten Radfahrer hat sich fast verdoppelt.“ Waren es 2017 13 schwer verletzte Radfahrer, stieg die Zahl 2018 auf 22 (PK Nordenham: 14, PK Brake: 8). Auch wenn das Tragen eines Schutzhelmes keine Pflicht sei, konnte Mahnke aufgrund der Schwere der Kopfverletzungen bei Unfallopfern nur dringlich dazu raten.

Geht es um die Ursachen für Unfälle in der Wesermarsch, kommt der Experte zu den Klassikern wie ungenügender Sicherheitsabstand, Fehler beim Überholen und zu hohe Geschwindigkeit. „Vor allem auf den Bundesstraßen gibt es viel überregionalen Verkehr und einen gewissen Überholdruck durch den langgezogenen Verkehr“, so Rene Mahnke.

Im Bereich der Vermutungen ist die Polizei allerdings, wenn es um Unfälle in Folge von Handynutzung am Steuer geht. Mahnke: „Wir gehen davon aus, dass es viele Unfälle sind, aber das gibt ja keiner zu.“ Die Ursache „Handy am Steuer“ wird in der Statistik unter „Andere Fehler beim Fahrzeugführer“ geführt. 543-mal wurden solche Fehler im vergangenen Jahr festgestellt. Der Verdacht: Das Handy war oft im Spiel, nachweisbar ist es aber nicht. Mit regelmäßigen Kontrollen speziell zu diesem Thema, Strafen (100 Euro Geldstrafe und ein Punkt im Flensburger Fahreignungsregister mindestens) und klärende Gesprächen, wenn ein Autofahrer mit Handy am Ohr erwischt wird, will die Polizei aufklären und gegensteuern. Letztlich helfen nur Vernunft und Einsicht bei den Fahrern.

Warum es an manchen Punkten in der Wesermarsch immer wieder zu – teils schweren – Unfällen kommt, sei manchmal nicht leicht zu fassen, führte Mahnke aus: „Manchmal fruchten ergriffene Maßnahmen einfach nicht.“ Ein Beispiel: die Kreuzung der B 211 in Barghorn an der Avia-Tankstelle. Nach einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 Stundenkilometer dürfen dort mittlerweile nur noch 50 Stundenkilometer gefahren werden, eine Ampelanlage soll folgen. Zusätzlich zum fest installierten Blitzer wird dort regelmäßig noch an einer zweiten Stelle die Geschwindigkeit gemessen. Die Kreuzung bleibt unter Beobachtung.

Ebenso die der B 212 in Hammelwarden, wo es 2017 beinahe zur Katastrophe gekommen wäre, als ein Bus mit 42 Schulkindern an Bord einem Fahrzeug auf der Kreuzung ausweichen musste und auf dem Acker landete. Mahnke: „Fest steht jetzt schon, dass es in diesem Jahr noch eine Unfallkommission in der Wesermarsch geben wird.“ Die Kommission bewertet Unfallhäufungsstellen und brenzlige Verkehrssituationen.