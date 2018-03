Zeugen geben wichtigen Tipp

Brake Durch aufmerksame Zeugen ist eine Verkehrsunfallflucht in Brake aufgeklärt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde am Donnerstag, 1. März, ein geparktes Auto an der Weserstraße beschädigt. Der Unfallverursacher, ein 51-jähriger Brake, habe diesen Wagen touchiert, als er mit seinem Auto rückwärts aus einer Parklücke fuhr. Obwohl der Mann durch Zeugen auf den Zusammenstoß hingewiesen wurde, entfernte er sich laut Polizei vom Unfallort.

Die herbeigerufenen Polizeibeamten aus Brake trafen den Verursacher schließlich bei dessen Wohnung. Entsprechende Schäden am Auto des Unfallverursachers wurden festgestellt.