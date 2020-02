Brake Zum Brand eines gemauerten Schuppens ist die Feuerwehr in Brake am Samstag gegen 19.10 Uhr gerufen worden. Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei in der Grenzstraße/Ecke Kirchenstraße eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus der Tür und den Fenstern. Immer wieder waren laute Knallgeräusche zu hören, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Ein Übergreifen der Flammen auf das neben dem Schuppen stehende Wohnhaus verhinderten die Freiwilligen Feuerwehren Brake-Hafenstraße und Kirchhammelwarden. Nachdem der Brand gelöscht war, entdeckten die Einsatzkräfte die Ursache für die lauten Knallgeräusche: Zahlreiche im Schuppen gelagerte Spraydosen hatten sich durch die Hitze ausgedehnt und waren mit lauten Knallgeräuschen detoniert. Der entstandene Schaden wurde auf 20.000 Euro beziffert.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen, teilt die Polizei mit. Dafür wurde der Brandort beschlagnahmt. Da nach aktuellem Stand eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei Brake um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese werden unter Tel. (04401) 935-115 entgegengenommen.