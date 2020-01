Brake So manch einem Bahnfahrer wird die Schilderung von Friedrich Meyer bekannt vorkommen: „Wie jeden Morgen wollten heute wieder viele Pendler und Pendlerinnen mit dem Zug um 6.03 Uhr zur Arbeit. Zur Abfahrtzeit war kein Zug zu sehen“, schildert der Braker einen Vorfall vom 23. Januar. Und weiter: „Es wurde über Lautsprecher mitgeteilt, dass dieser Zug fünf Minuten Verspätung hat.“ Für die potenziellen Fahrgäste kein Problem, sie warteten und warten und warten und warten... Was den Pendler besonders irritierte: „Im Netz war unser Zug unterwegs“, berichtet er über die Anzeige in der Reise-App. Die im Braker Bahnhof sei indes leer geblieben.

Das Erlebnis von Friedrich Meyer ist kein Einzelfall. So berichtet ein Ovelgönner von einer Zugfahrt, die er am 19. Januar um 14.03 Uhr in Richtung Bremen antreten wollte. Auch hier kein Zug (wie auch um 15.10 Uhr zurück), auch hier keine Information.

„Es gab keine Information, keine Ansage; der Zug fiel einfach aus“, ärgert sich Friedrich Meyer vor allem über diesen Umstand. „In unserem Zeitalter gibt es dafür keine Rechtfertigung.“ Der Baker sarkastisch: „Den Phantomzug mit Abfahrtzeit um 6.03 Uhr mit 5 Minuten Verspätung hatte am 23. Januar kein Pendler gesehen.“

Schließlich hätten die Wartenden den Zug um 7.03 Uhr genommen. Alternativen wie ein gemeinsames Taxi seien aufgrund der Hoffnung auf Verspätung und der mangelnden Information letztlich nicht mehr möglich gewesen.

Ein Zugausfall könne passieren, äußert Friedrich Meyer Verständnis. Wie dann allerdings mit den Pendlern umgegangen wird, sei „schon erschreckend“.

Dabei gibt es eine durchaus nachvollziehbare Erklärung: „Der Triebfahrzeugführer stand im Stau“, erklärte Karin Punghorst aus der Pressestelle der Nordwestbahn. Gegen 5 Uhr hatte es auf der B 212 einen schweren Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen gegeben. Die Fahrtrichtung Nordenham wurde gesperrt, so dass auch der Triebfahrzeugführer seinen Dienst nicht antreten konnte. Zunächst habe die Nordwestbahn eine zehnminütige Verspätung angegeben, erklärte Punghorst. Als klar war, dass der Fahrer auch das nicht mehr schaffen würde, „haben wir um 6.20 Uhr den Ausfall eingetragen“. Nur die Fahrgäste haben davon nichts erfahren.

Warum das so war, vermochte die Sprecherin nicht zu sagen. In einem rechnerbasierten Leitsystem würden alle Daten erfasst und automatisiert weitergegeben – unter anderem ins Auskunftssystem, über das auch die Bahnsteiganzeige gespeist wird, und an die entsprechenden Apps und Internetseiten. Allerdings ist nicht die Nordwestbahn für die Bahnhofanzeigen zuständig, sondern die Deutsche Bahn.

Für den 19. Januar hat die Pressesprecherin eine andere Erklärung: eine offene Dienstschicht. Soll heißen: Die Nordwestbahn hatte keinen Triebfahrzeugführer. Das Unternehmen leidet nach eigenen Angaben unter dem Mangel an Fachpersonal und will mit einer Ausbildungsoffensive gegensteuern.

Wie viele Züge auf der Linie RS 4 in den vergangenen Monaten ausgefallen sind, beantwortet die Nordwestbahn nicht in absoluten Zahlen. Allerdings: Habe die Ausfallquote der im Fahrplan stehenden Züge auf der Linie im Jahr 2019 im Durchschnitt unter einem Prozent gelegen, seien es bis zum 26. Januar 1,7 Prozent. Die Sprecherin betont allerdings, dass Schwankungen innerhalb eines Jahres normal seien.