Burhave Dass ein Verkehrsteilnehmer mit einem Rasenmähertraktor zum Einkaufen fährt, bekommt die Polizei nicht alle Tage zu sehen. Am vergangen Samstag gegen 11 Uhr hielten die Ordnungshüter einen 46-jährigen Mann an, der mit seinem Arbeitsgerät auf der Butjadinger Straße in Burhave fuhr und auf dem Weg zum Supermarkt war. Wie sich herausstellte, hatte der Treckerpilot vorher ordentlich getankt.

Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,72 Promille. Die Polizei ordnete die Entnahme einer Blutprobe an und leitete ein Strafverfahren ein. Natürlich untersagte sie dem Mann aus aus Butjadingen auch die Weiterfahrt.

Bei einem Rasenmähertraktor handelt es sich nach Auskunft der Polizei um eine sogenannte selbstfahrende Arbeitsmaschine, die zu den Kraftfahrzeugen im Sinne des Straßenverkehrsgesetzes zählt. Aus diesem Grund gelten auch die gesetzlichen Grenzwerte beim Führen von Kraftfahrzeugen unter Alkoholeinfluss.