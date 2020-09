Unter Alkohol in Unfall verwickelt

Burhave Alkohol war im Spiel bei einem Unfall, der sich am Mittwoch gegen 23 Uhr in Burhave ereignet hat. Eine 28-jährige Oldenburgerin wollte mit ihrem Auto von der Oldenburger Straße nach links in die Butjadinger Straße abbiegen und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Volkswagen, an dessen Lenkrad ein 55 Jahre alter Mann aus Nordenham saß. Es kam zu einem Zusammenstoß, der einen Gesamtschaden von etwa 6500 Euro verursachte. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten einen Alkoholgeruch bei dem Nordenhamer fest. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,0 Promille. Der 55-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommt jetzt ein Strafverfahren zu. Seinen Führerschein stellte die Polizei sicher.