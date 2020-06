Brandschutz: Wechsel an Spitze der Butjenter Wehren

Butjadingen Sechs Jahre lang war Frank Linneweber Butjadingens Gemeindebrandmeister. Am 23. Juli endet seine Amtszeit, und für eine erneute Kandidatur steht Frank Linneweber nicht zu Verfügung. Daher musste der Gemeinderat nun einen Nachfolger wählen. Aufrücken an die Spitze der vier Butjadinger Ortswehren wird Stefan Hobbie aus Burhave. Neuer stellvertretender Gemeindebrandmeister wird Maxim Erstein aus Tossens.

Der scheidende Gemeindebrandmeister Frank Linneweber kann auf eine lange Karriere als Brandschützer zurückblicken. Er engagiert sich seit 43 Jahren in der Feuerwehr, 27 Jahre davon als Führungskraft. 1993 übernahm er in der Ortswehr Eckwarden das Amt des stellvertretenden Ortsbrandmeisters und rückte 2011 auf den Posten des Ortsbrandmeisters auf. Im Jahr 2013 wurde Frank Linneweber ins Ehrenbeamtenverhältnis berufen und zum stellvertretenden Gemeindebrandmeister ernannt. Nur ein Jahr später, am 24. Juli 2014, erfolgte seine Ernennung zum Gemeindebrandmeister.

Den Brandschutz in Butjadingen... ... stellen die Stützpunktwehr Burhave und die drei Ortswehren Stollhamm, Tossens und Eckwaren sicher. Sie verfügen zusammen über 120 aktive Feuerwehrleute (Stand 31. Dezember 2019) und mussten im vergangenen Jahr zu 178 Einsätzen ausrücken. Die Ortsbrandmeister sind Florian Ulken (Burhave), Alexander Buchholtz (Tossens), Gerhard Hennicke (Stollhamm) und Wilfried Schröder (Eckwarden). Gemeindebrandmeister ist noch bis zum 23. Juli Frank Linneweber aus Eckwarden. Danach wird er von seinem bisherigen Stellvertreter Stefan Hobbie aus Burhave abgelöst. Dessen Stellvertreter wiederum wird Maxin Erstein aus Tossens sein.

Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats bedankte sich, ehe sie wenig später selber aus dem Amt verabschiedet wurde, Bürgermeisterin Ina Korter mit Blumen und einem Präsent bei Frank Linneweber. Ina Korter erinnerte unter anderem daran, dass der noch amtierende Gemeindebrandmeister zusammen mit seinem Nachfolger Stefan Hobbie, der aktuell sein Stellvertreter ist, das Zukunftskonzept für die Butjadinger Wehren entwickelt hat. Die Bürgermeisterin sprach ihm Lob und ihre Anerkennung für seine geleisteten Dienste aus. Ein großes Dankeschön gab es für den Träger der Verdienstmedaille des Kreisfeuerwehrverbandes sowie des Niedersächsischen Feuerwehrehrenzeichens auch von der Ratsvorsitzenden Uta Meiners (FDP).

Stefan Hobbie, der diese beiden Auszeichnungen ebenfalls bereits erhalten hat, wird sein neues Amt am 24. Juli antreten. Der Kreisbrandmeister sowie die Butjadinger Ortsbrandmeister und ihre Stellvertreter hatten den 47-Jährigen als neuen Gemeindebrandmeister vorgeschlagen; der Rat hat diesen Vorschlag bestätigt.

Butjadingens zukünftiger oberster Brandschützer ist am 22. Oktober 1991 der Feuerwehr beigetreten. 2004 absolvierte er den Zugführerlehrgang – das ist eine Voraussetzung für die Ernennung zum Ortsbrandmeister einer Stützpunktfeuerwehr oder auch zum Gemeindebrandmeister.

Stefan Hobbie wurde am 1. März 2006 stellvertretender Ortsbrandmeister der Stützpunktwehr Burhave und übernahm am 1. April 2010 den Posten des Ortsbrandmeisters, den er bis zum 30. Juni 2018 ausführte. Bereits am 24. Juli 2014 war er stellvertretender Gemeindebrandmeister geworden, hatte bis zum Ausscheiden aus dem Ortsbrandmeister-Amt also fast vier Jahre lang eine Doppelfunktion. Stefan Hobbie bekleidet den Dienstgrad eines Hauptbrandmeister.

Der neue stellvertretende Gemeindebrandmeister Maxim Erstein gehört der Ortswehr Tossens an und ist dort als Atemschutzgerätewart und stellvertretender Gruppenführer tätig. Der 30-Jährige trat am 12. Juni 2006 der Feuerwehr bei und ist inzwischen Oberlöschmeister.

Seit Mitte vergangenen Jahres ist Maxim Erstein Gemeindeatemschutzwart. Das Amt des stellvertretenden Gemeindebrandmeisters kann er vorerst nur kommissarisch übernehmen, weil ihm noch der Zugführer-Lehrgang fehlt. Ist der absolviert, wird die förmliche Ernennung zum Vize erfolgen.