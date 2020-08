Diebstahl In Butjadingen: Falscher Wasserwerker beklaut 97-Jährigen

Burhave Ein falscher Wasserwerker war am Montag, 17. August, in Burhave unterwegs und hat einen 97-jährigen Mann bestohlen. Das hat am Dienstag die Polizei mitgeteilt.

Nach Auskunft der Polizei klingelte am Montag gegen 14 Uhr ein Mann an der Haustür des an der Strandallee wohnenden Burhavers und gab sich als Wasserwerker aus. So brachte er den 97-Jährigen dazu, ihm die Tür zu öffnen. Unter dem Vorwand, dass er die Wasserleitungen überprüfen wolle, lenkte der Täter den Senioren ab und ließ aus dem Wohnhaus Schmuck mitgehen. Den auf diese Weise entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 450 Euro.

Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Die Polizei hofft dennoch auf mögliche Zeugen, die Hinweise geben können. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von 14 bis 14.30 Uhr. Wer im Bereich der Strandallee verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, sich unter Telefon 04731/99810 auf dem Nordenham Revier zu melden.