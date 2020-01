Butjadingen Weil er mit der Prügelattacke auf einen 14-jährigen Schüler nichts zu tun hatte, hat das Oldenburger Landgericht am Freitag in zweiter Instanz einen 43-jährigen Familienvater aus Butjadingen freigesprochen. Ihm war Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung vorgeworfen, und er war dafür vom Amtsgericht in Nordenham auch bereits verurteilt worden. Die Berufungskammer hat das Nordenhamer Urteil jetzt aber aufgehoben. Damit bleibt dem Butjadinger eine Strafe von acht Monaten auf Bewährung erspart, die ihm das Amtsgericht in dem ersten Prozess aufgebrummt hatte.

Weinend nach Hause

Hintergrund des Verfahrens waren Vorwürfe gegen den 14-Jährigen, das spätere Opfer. Der Junge soll den 13-jährigen Sohn des Angeklagten gemobbt und verprügelt haben. Auch am Tag des Vorfalls war der 13-Jährige weinend nach Hause gekommen. Zuvor soll er in einem Schulbus erneut von dem 14-Jährigen drangsaliert worden sein. Der Angeklagte zögerte damals keinen Moment. Sofort setzte er sich in sein Auto, um die Angelegenheit zu klären. Seine beiden 13 und 16 Jahre alten Söhne fuhren mit ihm.

Doch was genau hatte der Vater vor? Er selbst erklärte dem Gericht, er habe die Eltern des 14-Jährigen aufsuchen wollen, um mit ihnen über das fiese Verhalten ihres Sohnes zu sprechen. Tatsächlich aber erreichte der Vater noch den Schulbus, in dem sein eigener Sohn kurz zuvor angeblich erneuten gemobbt worden war. An einer Haltestelle stieg der 14-Jährige aus. Der Angeklagte hielt hinter dem Schulbus an. Nun sprangen seine beiden Söhne aus dem Fahrzeug und verprügelten gemeinschaftlich den 14-Jährigen.

Eine spontane Tat

Der Angeklagte war nach eigenen Angaben mit dieser Aktion nicht einverstanden gewesen. Die Attacke auf den 14-Jährigen war den Feststellungen zufolge auch keinem gemeinsamen Tatplan entsprungen.

Der 16-jährige Sohn des Angeklagten sprach in der Verhandlung von einer spontanen Tat, die mit dem Vater nicht abgesprochen gewesen sei. Damit war der Angeklagte raus aus dem Geschehen, und der Freispruch folgte auf dem Fuße.

Gegen das Urteil des Amtsgerichts hatten sowohl der Angeklagte als auch die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt. Während der Angeklagte einen Freispruch begehrte, hatte die Staatsanwaltschaft eine höhere Strafe für den Angeklagten gefordert. Bei der Berufungsverhandlung plädierte allerdings auch sie auf Freispruch.