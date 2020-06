Junger Rollerfahrer missachtet Vorfahrt

Butjadingen Mit zum Glück nur leichten Verletzungen kam ein Rollerfahrer bei einem Unfall davon, der sich am Mittwoch gegen 16.50 Uhr in Butjadingen ereignete. Der 16-jährige Butjadinger befuhr nach Angaben der Polizei mit seinem Roller den Mitteldeich. Beim Überqueren der Landesstraße 860 habe der Jugendliche die Vorfahrt einer 22-jährigen Frau aus Stadland missachtet, die mit ihrem VW die Landesstraße in Richtung Burhave befuhr. Obwohl die 22-Jährige bremste und auszuweichen versuchte, kam es zum Zusammenstoß. Dadurch stürzte der 16-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 1500 Euro.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen