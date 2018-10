Butjadingen Ohne Verletzungen hat ein 21-jähriger Autofahrer am Freitagabend einen schweren Unfall überstanden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mazda-Fahrer vermutlich zu schnell von Iffens in Richtung Stollhammerdeich unterwegs.

Ausgangs einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte gegen zwei Bäume. Ein Abschleppunternehmen musste den Mazda bergen, den Schaden schätzt die Polizei auf 3500 Euro. Die Feuerwehr Stollhamm beseitigte die Betriebsstoffe. die auf die Fahrbahn gelaufen waren, unterstützte die Bergungsarbeiten und sicherte die Unfallstelle ab.

Schon um 17 Uhr hatte sich auf der Sielstraße von Fedderwardersiel in Richtung Butjadinger Straße ein anderer Unfall ereignet. Ein 46-jähriger Ford-Fahrer aus Butjadingen war mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrsschild und rutschte in den Straßengraben. Die Beamten stellten eine Atemalkoholkonzentration von 1,58 Promille fest und behielten den Führerschein des Fahrers ein. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt, der Schaden betrug etwa 6000 Euro.

Neben den beiden Verkehrsunfällen beschäftigten auch zwei Bäckereieinbrüche die Polizei. Beide Straftaten ereigneten sich in der Nacht zu Sonnabend. Zunächst drangen die Täter in die Bäckerei-Filiale im Markant-Markt an der Nordseeallee in Tossens ein. Sie hebelten ein Fenster auf und stahlen Bargeld in unbekannter Größenordnung aus Geldkassetten und Schränken.

Auch die Bäckerei im Butjenter Küstenmarkt an der Nordseeallee bekam in der gleichen Nacht ungebetenen Besuch. Auch hier drangen die Unbekannten durch ein Fenster ein und stahlen eine unbekannte Summe Bargeld aus den Innenräumen.

• Die Polizei Nordenham bittet Zeugen, sich unter Telefon 04731/9 98 10 mit ihr in Verbindung zu setzen.