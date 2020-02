Butteldorf Auf dem Weg zwischen Oldenburg und Bremen kommt man auf der L 865 auch durch Butteldorf. An der Ortsdurchfahrt steht die trutzige St.-Jacobi-Kirche neben schönen alten Bauernhäusern. In einem davon leben Erika und Rainer Matzke. Wenn die beiden an ihrem Küchentisch am Fenster sitzen, fahren die Autos und Laster nur wenige Meter weiter vorbei, ein Gehweg trennt die Hauswand von der Straße.

An den Verkehr ist das Ehepaar gewöhnt, seit 28 Jahren schon. Schallschutzfenster halten den Lärm in Schach – meistens. Denn: „Der Verkehr hat deutlich zugenommen“, sagt Rainer Matzke. „Außerdem sind viele Fahrzeuge zu schnell.“ Nicht hinnehmbar findet der 54-Jährige diesen Zustand in seinem Dorf. „Uns wird ein Stück Lebensqualität genommen“, sagt er. Bewiesen sieht er seinen Eindruck durch die Ergebnisse des Blitz-Anhängers des Landkreises, der in Butteldorf in einer Woche 900 Fotos geschossen habe. „Ein Wagen hatte nachts 120 Stundenkilometer drauf“, sagt Matzke. Das sei keine Seltenheit. „Die Leute wissen, dass hier abends niemand mit einem mobilen Blitzgerät steht“, sagt er. Und wenn tagsüber geblitzt werde, würde sich das im Internet innerhalb einer halben Stunde herumsprechen. „Was wir hier brauchen, ist ein fest installierter Blitzer“, stellt Rainer Matzke fest. Für Lastwagen wünscht er sich Tempo 30, für Autos Tempo 50. Außerdem wäre es gut, die Geschwindigkeit schon kurz vor Butteldorf auf 70 erlaubte Stundenkilometer zu drosseln anstatt mit 100 auf den Ort zuzufahren.

„Wenn sich daran alle halten würden, wären wir schon sehr zufrieden“, sagt auch Erika Matzke. „Fährt hier ein schwer beladener Lastwagen zu schnell, gehen die Tassen im Küchenschrank auf Wanderschaft.“ Sie sieht den Verkehr als Gefahr für die Kinder im Ort. „Ich muss sagen, wir fühlen uns hier ziemlich allein gelassen“, beschreibt ihr Mann seine Stimmungslage. Der Landkreis hätte bereits vor zwei Jahren eine Ortsbegehung versprochen. Nichts habe sich getan.

Der Fachdienst Straßen des Landkreises Wesermarsch hat nach eigenen Angaben die L 865 genau im Blick. Die Aufgabenstellung an eine solche Landstraße sei grundsätzlich „die adäquate und komfortable Abwicklung des überörtlichen Verkehrs mit einer angemessenen Reisegeschwindigkeit“, heißt es. Bereits 2012 bis 2015 hätte man die Verkehrssituation geprüft und die Anträge auf eine Geschwindigkeitsreduktion ablehnen müssen. Um zu einem anderen Ergebnis zu gelangen, müsste sich die Verkehrssituation vor Ort grundlegend ändern.

Einen fest installierten Blitzer werde es in Butteldorf nicht geben. Dieser habe vielerorts nur einen kurzen Abbremseffekt. Stattdessen sei man beinahe wöchentlich mit mobilen Blitzern vor Ort.

Auch der Blitzanhänger, den der Landkreis noch in diesem Jahr anschaffen will, soll in Butteldorf zum Einsatz kommen. Er habe den Vorteil, dass er Tag und Nacht in beide Richtungen blitzen kann. „Davon versprechen wir uns für die ganze Wesermarsch ein verbessertes Einhalten der jeweils vor Ort zulässigen Höchstgeschwindigkeit“, erklärte Martina Dunker, Fachbereichsleiterin des Fachdienstes Straßenverkehr.