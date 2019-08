Butteldorf Achtung Autofahrer: Leise, still und heimlich, ohne Ankündigung hat der Landkreis Wesermarsch eine Änderung in der Ortsdurchfahrt Butteldorf umgesetzt. Galt dort bisher nur für Lastwagen eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Stundenkilometer, wurde das Zusatzzeichen für Lastwagen (LKW) in dieser Woche abgenommen. Damit gilt Tempo 30 in Butteldorf für alle Teilnehmer am Straßenverkehr.

Als Grund für die Ausweitung der Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h auf alle Fahrzeuge nennt der Landkreis auf Nachfrage der NWZ den vermehrten Verkehr auf der Umleitungsstrecke. Mit Aufnahme der Sanierungsarbeiten an der Bundesstraße 211 zwischen Großenmeer und Altendorf führt die weiträumige Umleitung über die L 865 und die B 212 – und damit mitten durch Butteldorf. Und das hatte Folgen: „Ein Abbiegen aus den Nebenstraßen war fast unmöglich“, heißt es aus der Kreisverwaltung. Sei dann eine Lücke durch einen langsam fahrende LKW entstanden, habe es Gefahren durch überholende PKW gegeben. „In Absprache mit der Straßenmeisterei Brake hat sich die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Wesermarsch dann für Tempo 30 entschieden und nicht für ein Überholverbot, damit der Straßenkörper geschont wird.

Die Geschwindigkeitsbeschränkung für PKW soll nach jetzigem Stand allerdings nicht von Dauer sein. Sie werde nach der Baumaßnahme wieder auf LKW reduziert, heißt es vom Landkreis. Allerdings mit einer Einschränkung: Sollten die Straßenschäden durch den verstärkten Umleitungsverkehr noch größer geworden sein werde die Straßenmeisterei aus Sicherheitsgründen die Beschränkung auf 30 km/h für alle beibehalten.

Der Landkreis Wesermarsch kündigt zudem an, dass er – wie auch die Polizei – „mit stärkerer Präsenz auf den Umleitungsstrecken vertreten“ sei. Dabei würden sowohl die Einhaltung der Geschwindigkeitsbeschränkung als auch die Einhaltung der Gewichtsbeschränkung verstärkt überprüft. Regelmäßig „blitzt“ der Landkreis mit der mobilen Messanlage in Butteldorf an der St.-Jacobi-Kirche.

Bereits im Vorjahr hatte der Landkreis nach einer Berichterstattung in der NWZ mit der Geschwindigkeitsbeschränkung für Lastwagen auf die Belastung von Anwohner und Straße reagiert: Im Zusammenhang mit der Sperrung der A 293 und der B 211 in Rastede führte seinerzeit der Umleitungsverkehr ebenfalls über die L 865 durch Moorriem Richtung B 212.

Die L 865 ist auf weiten Streckenabschnitten – vor allem zwischen Moorhausen und Paradies sowie zwischen Butteldorf und Huntebrück bereits marode. Aus Sicherheitsgründen wurde hier auf Teilstrecken bereits das Tempo auf bis zu 50 km/h reduziert. Wann eine Sanierung der Strecke erfolgen kann, konnte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr zuletzt noch nicht sagen. Als Landesstraße ist die Umsetzung von der Mittelzuweisung des Landes abhängig.