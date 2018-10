Butteldorf Mit 80 Stundenkilometern ist in den vergangenen Tagen ein Lastwagen durch Butteldorf gebrettert – ein unfassbares Fahrverhalten. Auch ein PKW-Fahrer hat den Fuß nicht vom Gaspedal genommen: Er jagte mit 97 Stundenkilometern durch den Ort.

Butteldorf: Seit anderthalb Wochen wird der Ort durch den Umleitungsverkehr im Zusammenhang mit der Sperrung der A 293 und der B 211 in Oldenburg arg gebeutelt. Die Anwohner hatten in der Nordwest-Zeitung darüber geklagt, dass Autos und Lastwagen mit überhöhter Geschwindigkeit durch Butteldorf brettern. Der Landkreis Wesermarsch ließ daraufhin verstärkte Kontrollen und nun auch Konsequenzen folgen: Am Montag wurde die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h für LKW innerhalb der geschlossenen Ortschaft Butteldorf angeordnet.

Die Verkehrsmessungen hatten – wie aufgrund der Umleitung erwartet – vor Ort eine deutliche Zunahme der Verkehrsmengen ergeben. Laut Mitteilung des Landkreises fahren durchschnittlich 8200 Fahrzeuge täglich durch die Ortschaft. 87 Prozent davon sind PKW, 3 Prozent Krads. Die Lastwagen machen zehn Prozent aus. Im Jahr 2013 waren beispielsweise in Butteldorf 5010 Fahrzeuge am Tag gemessen worden – fünf Prozent davon LKW und LKW-Züge, so die Angaben des Landkreises.

Das Gros der Verkehrsteilnehmer sei bei den jüngsten Messungen mit 55 bis 60 km/h zu schnell in Butteldorf unterwegs gewesen – auch die LKW und LKW-Züge. Die Messungen hätten gezeigt, dass 45 Prozent des Verkehrsaufkommens in Kolonnenverkehr stattfindet. Jetzt, wo die Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h für LKW angeordnet werden konnte, erwartet der Landkreis, dass wegen des Kolonnenverkehrs ebenfalls die Geschwindigkeit der anderen Verkehrsteilnehmer sinkt. Außerdem kündigt der Landkreis an: Weiterhin wird auf der Strecke täglich – auch unerwartet außerhalb der wöchentlichen Planung und Veröffentlichungen – die Geschwindigkeit überwacht.