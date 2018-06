Eckfleth Nächtlicher Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Bardenfleth: Um 0.03 Uhr wurden die Kameraden in der Nacht zu Donnerstag zu einem Müllcontainerbrand neben dem Eckflether Kroog alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte das Feuer von zwei in Vollbrand stehenden Müllcontainern bereits auf den Dachstuhl des Anbaus übergegriffen und breitete sich im Gebäude weiter aus. Umgehend wurden die Feuerwehren Altenhuntorf und Neuenbrok nachalarmiert.

Die Feuerwehr konnte in einem knapp dreistündigen Einsatz einen noch größeren Schaden verhindern: Sowohl der Saalbetrieb als auch die Gaststätte seien durch Feuer und Löschwasser nicht in Mitleidenschaft gezogen worden, teilte Betreiber Dominik Völker auf Nachfrage der NWZ mit. „Keine Veranstaltung muss abgesagt werden.“

Zu Einsatzbeginn befanden sich nach Auskunft von Stadtpressewart Stefan Wilken noch zwei Personen in einer Wohnung im Hauptgebäude. Diese wurden durch die Feuerwehr geweckt und aus dem Gebäude geholt. Beide blieben unverletzt. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch zwei weitere Personen in einer weiteren Wohnung befinden, wurde das Gebäude durchsucht – Menschen wurden aber nicht mehr vorgefunden.

Parallel startete die Feuerwehr einen groß angelegten Löschangriff. Eine so genannte Riegelstellung wurde zum Hauptgebäude aufgebaut, so konnte eine weitere Brandausbreitung auf das direkt angebaute Hauptgaststättengebäude verhindert werden. Mehrere Trupps im Innenangriff löschten den Brand im Anbau. Um an alle Glutnester zu gelangen, wurde die Wärmebildkamera eingesetzt und an mehreren Stellen wurden Wand- und Deckenverkleidungen beseitigt. Um weitere Atemschutzgeräteträger an die Einsatzstellen zu bekommen, forderte Einsatzleiter Jens Cordes noch die Feuerwehren Neuenfelde und Sandfeld nach. Auch der Atemschutzgerätewagen, der in Elsfleth stationiert ist, und der Servicecontainer der Kreisfeuerwehr kamen im Einsatzverlauf hinzu.

Insgesamt waren rund 70 Einsatzkräfte mit neun Fahrzeugen im Einsatz. Neben der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst vor Ort, musste aber nicht tätig werden.

Nachdem die Feuerwehr ihre Arbeit erledigt hatte, nahm die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache auf. Die Höhe der entstandenen Schäden wird von der Polizei auf mindestens 30 000 Euro geschätzt.

Markus Minten

