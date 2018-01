Eckwarden Wie die Polizei am Samstag mitteilte, geriet bereits am Freitag, 19. Januar, gegen 10.25 Uhr in Eckwarder Altendeich in der Gemeinde Butjadingen der 28-jährige Führer eines BMW aufgrund von Straßenglätte mit seinem Fahrzeug ins Rutschen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen kam kopfüber im Straßengraben zum Liegen. Das Fahrzeug war mit zwei Personen besetzt. Beide konnten sich aus eigener Kraft aus dem Auto befreien und blieben glücklicherweise unverletzt. Da Betriebsstoffe in den Graben gelaufen sind, wurde der Fachdienst des Landkreises Wesermarsch hinzugezogen. Der Personenwagen musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Schadenshöhe wird auf 9000 Euro geschätzt.

Horst Lohe https://www.nwzonline.de/autor/horst-lohe Nordenham

Redaktion Nordenham Tel: 04731 9988 2206 Lesen Sie mehr von mir