Makaberer Fund an Butjadinger Küste: Knochen sind vermutlich tierischen Ursprungs

Eckwarder Altendeich Die beiden Knochen, die am Samstagnachmittag bei Eckwarder Altendeich an die Butjadinger Küste gespült und von der Polizei geborgen worden waren, sind vermutlich tierischen Ursprungs. Zu dieser ersten Einschätzung sei die Gerichtsmedizin gekommen, teilt eine Sprecherin der Polizeiinspektion Delmenhorst, Oldenburg-Land und Wesermarsch auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Das endgültige Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung soll Anfang kommender Woche vorliegen, so die Polizeisprecherin weiter. Der Fund hatte der Polizei am Wochenende Rätsel aufgegeben, weil der Ursprung völlig unklar war.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen