Einswarden Für Günter Raap war es keine Überraschung, als er am Mittwochmorgen einen Brief vom Gesundheitsamt des Landkreises in seinem Briefkasten fand. Das Amt empfiehlt ihm und allen weiteren Bewohnern des Mehrparteienhauses an der Friesenstraße 12, das Leitungswasser nicht mehr zu trinken. Auch zum Kochen, zum Zubereiten von Nahrungsmitteln und zum Zähneputzen soll es nicht verwendet werden. Mitarbeiter des Landkreises waren eine Woche zuvor im Haus, um Proben zu nehmen. Die Laboruntersuchungen haben nun ergeben, dass der gemessene Wert den zulässigen Grenzwert für Blei überschreitet.

Das Problem beschränkt sich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht nur auf die Bewohner im Mietshaus an der Friesenstraße 12. Denn nicht nur dort haben die Mitarbeiter des Landkreises Bleirohre im Keller vorgefunden, sondern auch in den baugleichen Wohnblöcken mit den Hausnummern 14, 16, 20 und 24. Für das Haus an der Friesenstraße 10 besteht nach Mitteilung des Landkreises der Verdacht, dass hier Bleirohre verbaut sind. Deshalb gilt die Trinkwasserwarnung für alle Bewohner in den betroffenen Häusern. Um wie viele Menschen es sich handelt, konnte der Landkreis am Mittwoch nicht sagen. Nähere Informationen zu den gemessenen Bleiwerten konnte Pressesprecher Martin Bolte ebenfalls noch nicht mitteilen.

Stein ins Rollen gebracht

Günter Raap hatte den Stein ins Rollen gebracht – wegen der Bleirohre, die er im Keller vorgefunden hat. Seine Befürchtung, dass das Trinkwasser belastet sein könnte, hat sich nun bestätigt. Der 78-Jährige, der seit 1977 in dem Haus lebt, will in der nächsten Woche sein Blut und seine Knochen untersuchen lassen. Er möchte Gewissheit haben, ob ihm das bleibelastete Wasser gesundheitliche Schäden zugefügt hat.

Nach Auskunft des Landkreises hat Blei verschiedene schädliche Wirkungen auf die Gesundheit: „Eine Reihe von Studien berichtet über einen Zusammenhang mit einer verminderten geistigen Entwicklung bei Kindern infolge einer erhöhten Aufnahme von Blei. Am bekanntesten ist hierbei der negative Einfluss auf den Intelligenzquotienten von Kindern. Es ist daher wichtig, die Bleiaufnahme insbesondere von Säuglingen und Kindern zu vermeiden.“

Sorgen um die Kinder

Uwe Dräger, der ebenfalls im Haus an der Friesenstraße 12 wohnt, sagt: „Das ist ein Schlag ins Kontor.“ Der 59-jährige Frührentner hat nur wenig Geld zur Verfügung. Das Trinkwasser muss er sich nun im Supermarkt kaufen. Viel mehr macht er sich aber Sorgen um die Kinder in der Nachbarschaft.

Uwe Dräger hofft, dass das Wasserproblem umgehend gelöst wird. Er weiß natürlich, dass ein Austausch der alten Leitungen nicht von heute auf morgen zu bewerkstelligen ist. Eine vorübergehende Lösung könnten Trinkwasserfilter oder ein großer Wassertank für die Mieter in den betroffenen Wohnblöcken sein, glaubt Uwe Dräger. Im Gegensatz zu ihm sieht sein Nachbar, der 63-jährige Peter Puhl, die Situation eher entspannt. „Ich glaube nicht, dass mir das Trinkwasser in meinem Alter noch schadet“, sagt er. Er ist aber dazu übergangen, den Hahn eine Weile laufen zu lassen, bevor er das Wasser trinkt.

Von den Problemen in Einswarden hat inzwischen auch die Politik Wind bekommen. Die Linken-Ratsfrau Astrid Ammermann sagt: „Der Vermieter ist in der Pflicht, unverzüglich die Rohre auszutauschen. Politik und Landkreis müssen hier den nötigen Druck machen. Die Vermieter müssten längst gewusst haben, dass die veralteten Bleirohre ausgetauscht werden müssen.“ Der jetzige Skandal sei letztlich eine Folge des jahrelangen Sanierungsstaus in Einswarden. Leon Weiß, Mitglied des Linken-Ortsvorstandes, fordert, dass der Landkreis den Mietern sofort Trinkwasser zur Verfügung stellt und den Hauseigentümern die Kosten dafür in Rechnung stellt.

Eigentümerin des Mietshauses an der Friesenstraße 12 ist nach Mitteilung der Bewohner seit April dieses Jahres die ZBI Fondsmanagement AG in Erlangen. Für eine Stellungnahme war das Unternehmen am späten Mittwochnachmittag telefonisch nicht mehr erreichbar.