Einswarden /Blexen Unbekannte haben in den Stadtteilen Einswarden und Blexen Dutzende von Aufklebern mit ausländerfeindlichem Inhalt hinterlassen. Die Fachkommissariat Staatsschutz der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch hat die Ermittlungen aufgenommen. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, wird geprüft, ob die Aufkleber volksverhetzenden Charakter haben oder eine Aufforderung zu Straftaten darstellen.

Unabhängig davon, was bei dieser Prüfung herauskommt, will die Polizei die Verursacher ermitteln. Die Aufkleber sind unter anderem an Verkehrsschildern und Masten von Verkehrsschildern aufgetaucht, was mindestens eine Sachbeschädigung darstellt. Die Kosten für die Beseitigung der Aufkleber würde die Polizei gerne den Tätern überlassen. Sie bittet deshalb um Zeugenhinweise unter Telefon 04731/99810.