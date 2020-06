Feuer in einer Küche in Einswarden

Einswarden Zu einem Küchenbrand, der in einem Wohnhaus an der Heiligenwiehmstraße ausgebrochen war, musste die Feuerwehr am Mittwoch gegen 12 Uhr ausrücken. 25 Einsatzkräfte der Ortswehren Einswarden, Nordenham und Phiesewarden waren vor Ort. Sie bekamen das Feuer schnell unter Kontrolle.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte eine Dunstabzugshaube Feuer gefangen. In der Folge kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Verletzt wurde niemand.

Die genaue Brandursache steht noch nicht fest. Auch zur Höhe des Schadens gibt es bislang keine Angaben.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen