Lastwagen beschädigt Gehweg

Einswarden Die Straße mit dem Bürgersteig verwechselt hat offenbar ein Lastwagenfahrer in Einswarden. Nach Angaben der Polizei ist der Gehweg an der Niedersachsen im Bereich der Häuser 51 bis 53 durch ein schweres Fahrzeug beschädigt worden. Mit seinem Gewicht drückte der Laster auf einer Fläche von etwa 100 Quadratmetern die Gehwegplatten auseinander, so dass sie teilweise zerbrachen. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, hat sich der Vorfall bereits am Donnerstag gegen 14 Uhr ereignet. Zeugen sollten sich unter Telefon 99810 im Nordenhamer Kommissariat melden.