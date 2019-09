Einswarden /Nordenham Bei einem Versorgungsgrad bei Hausärzten unter 75 Prozent ist ein Planungsbereich unterversorgt. Davon ist der Bereich Nordenham/Butjadingen noch entfernt. Aber das Durchschnittsalter der Hausärzte in Nordenham und Butjadingen liegt bei etwa 60 Jahren. Und einige Hausarztstellen sind unbesetzt. Daher war und ist Verstärkung durch neue Ärzte nötig.

Neustart in Einswarden

Eine der Verstärkungen gab es bereits im Januar 2017. Der aus Ungarn stammende Dr. János Szabó (55) übernahm im Einswarder Ärztehaus die Praxis des im Oktober 2015 verstorbenen Hausarztes Dirk-Egbert Holz.

Jetzt ist weitere Verstärkung in Sicht: Die zurzeit noch in zwei Landarztpraxen in Ungarn tätige Fachärztin für Allgemeinmedizin, Dr. Zsuzsanna Farago (49), möchte gerne im nächsten Jahr in Zusammenarbeit mit János Szabó dauerhaft in Nordenham tätig werden.

In dieser Woche absolviert sie in seiner Praxis in Einswarden eine Hospitation. Die beiden kennen sich seit mehr als 25 Jahren und haben schon in Ungarn zusammengearbeitet.

János Szabó hat ab Oktober die Praxisräume der Hausärztin Theodora Grisar an der Bahnhofstraße in Nordenham angemietet. Er möchte diese zweite Praxis vorübergehend alleine führen und im nächsten Jahr gemeinsam mit Zsuzsanna Farago.

Beide gehen davon aus, dass Zsuzsanna Farago bis dahin die Zulassung als Ärztin in Deutschland und die kassenärztliche Zulassung bekommen wird. Bis dahin möchte sie zudem ihre deutschen Sprachkenntnisse deutlich verbessern.

Theodora Grisar (67) war rund 30 Jahre als Hausärztin in Nordenham tätig, davon knapp 20 Jahre an der Bahnhofstraße. Zum 30. Juni hatte sie ihre Praxis aufgegeben.

Mehr als 3000 Patienten

János Szabó hat nach eigenen Angaben inzwischen mehr als 3000 Patienten und pro Monat etwa 1800 Fälle. Etwa die Hälfte seiner Patienten wohnt nicht im Stadtnorden, sondern im übrigen Stadtgebiet. Er möchte ihnen Fahrzeiten nach Einswarden ersparen und deshalb eine zweite Praxis an der Bahnhofstraße einrichten. Er traut sich zu, vorübergehend in zwei Praxen tätig zu sein, bis – hoffentlich in etwa sechs Monaten – Zsuzsanna Farago ihn unterstützt.

Zsuzsanna Farago ist seit etwa 20 Jahren in zwei eigenen Landarztpraxen in Ungarn tätig. Sie möchte nach Nordenham wechseln, weil sie das System der Gesundheitsversorgung in Ungarn als schwierig einstuft und in Nordenham bessere Chancen für gute medizinische Arbeit sieht. Sie erläutert: „Ich möchte als Ärztin mit Patienten arbeiten und nicht als Sozialarbeiterin. In Ungarn muss ich viele Dinge erledigen, die nichts mit meinem Arztberuf zu tun haben.“

Ihre Tochter möchte in Ungarn Medizin studieren. Ihr Ehemann arbeitet als Elektroniker in Frankfurt am Main und möchte auch nach Nordenham ziehen.

Ebenso wie János Szabó setzt auch Zsuzsanna Farago auf evidenzbasierte (also bestens bewährte) holistische (ganzheitliche) Medizin. Dabei sollte die Ärztin/der Arzt selbst wie ein Medikament wirken. Viel Wert legen die beiden Mediziner aus Ungarn auf regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen. Ziel sei stets, die Ursache zu finden und nicht nur Symptome zu lindern.