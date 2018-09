Einswarden „Das fährt sich echt toll. Und man spürt den Gegenwind gar nicht“, staunte Karin Blumenberg auf dem Gelände vor der Tennishalle des Blexer Turnerbundes am Luisenhof. Die Butjenterin fuhr zum ersten Mal auf einem Elektrofahrrad. Zwölf Teilnehmer nutzten die Gelegenheit für eine Probefahrt beim Kurs der Verkehrswacht Nordenham. Und auch wer nicht zum ersten Mal auf einem E-Bike saß, profitierte von den vielen Tipps aus Theorie und Praxis, die die Teilnehmer während der dreistündigen Veranstaltung erhielten.

Höheres Gewicht

Das Fahren mit E-Bike oder Pedelec ist gewöhnungsbedürftig. Sie haben ein größeres Gewicht als herkömmliche Fahrräder. Sie erreichen oftmals höhere Geschwindigkeiten, und es wirken stärkere Fliehkräfte. Die damit einhergehenden Risiken spiegeln sich in den aktuellen Unfallstatistiken wider, verdeutlichte Jürgen Zimmer, ehrenamtlicher Geschäftsführer der Nordenhamer Verkehrswacht und Präventionsbeauftragter bei der Polizei, den Zuhörern seines Vortrages.

Im Jahr 2017 ereigneten sich in Deutschland 5206 Unfälle mit 5047 Verletzten, 68 Pedelec-Fahrern kamen dabei ums Leben. Ein Großteil der Fahrer war 70 Jahre oder älter. Umso wichtiger sei es, zum Üben mit der niedrigsten Motorunterstützung zu beginnen und sich erst langsam mit dem Gefährt vertraut zu machen, hieß es im Workshop. Empfehlenswert sei auf jeden Fall das Tragen eines Fahrradhelms, der mittlerweile auch mit einer Airbag-Funktion erhältlich ist. Mit Reflektoren an der Kleidung und den Fahrradspeichen sind die Radler für Autofahrer schon von Weitem zu sehen.

Die meisten der mehr als 3,5 Millionen Pedelecs in Deutschland haben eine Motorunterstützung von bis zu 25 Kilometer pro Stunde. Schnellere Räder – die so genannten S-Pedelecs – sind nach der Straßenverkehrsordnung Kleinkrafträder. Für diese Räder mit einer Maximalgeschwindigkeit von bis zu 45 Kilometer pro Stunde benötigen die Fahrer eine Betriebserlaubnis, ein Versicherungskennzeichen und zumindest den Führerschein der Klasse AM.

Einiges zu bedenken

25 Kilometer pro Stunde seien jedoch völlig ausreichend, wenn das Radfahren auch bei Gegenwind und Steigungen noch Spaß machen soll, hieß es. Beim Kauf eines Elektrofahrrades ist darauf zu achten, dass der Rahmen stabil ist, die Bremsen und Beleuchtung leistungsstark sind und die Reichweite der Akkus den Bedürfnissen des Fahrers entspricht, erläuterten die Experten.

Ein Mittelmotor hat im Vergleich zum Front- und Heckantrieb den Vorteil, dass er unterhalb des Tretlagers angebracht ist und damit am wenigsten Einfluss auf die Fahreigenschaften nimmt. Und auch der Kauf des geeigneten Zubehörs – Helm, reflektierende Kleidung, zweiter Rückspiegel – will überlegt sein.

Mitglieder der Verkehrswacht erhalten bei Vorlage des Kaufbelegs für einen Fahrradhelm übrigens einen Zuschuss in Höhe von 50 Prozent der Anschaffungskosten, erfuhren die Teilnehmer. Denn Helme sind für alle Fahrradfahrer ein wichtiges Hilfsmittel, um Verletzungen zu verhindern oder zumindest abzuschwächen.

Das weiß auch Jürgen Zimmer, der seit fast zwei Jahrzehnten in der Verkehrssicherheit tätig ist. Er selbst bevorzugt übrigens das Radfahren ohne Motorunterstützung und legt die Strecke von Brake nach Nordenham in 45 Minuten zurück.

Nichtsdestotrotz ist Jürgen Zimmer bereit, jederzeit wieder einen Kursus mit zahlreichen Tipps aus Theorie und Praxis für die E-Biker anzubieten. Die diesmal genutzten Räder hatte die Firma Bauer unentgeltlich zur Verfügung gestellt.