Zusammenstoß beim Abbiegen: 8000 Euro Schaden

Berlin/Wilhelmshaven

Vermisster stammt aus Wilhelmshaven Wer hat Tim W. gesehen?

Am 23. September verschwand der in Berlin lebende Tim W. plötzlich spurlos. Er stammt aus Wilhelmshaven und hat in Sande Eishockey gespielt. Gemeinsam mit der Polizei suchen Freunde verzweifelt nach dem Vermissten.