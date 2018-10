Auffahrunfall auf B 212 in Ellwürden

Ellwürden Leichte Verletzungen haben sich die Fahrzeugführer bei einem Unfall auf der Bundesstraße 212 in Ellwürden zugezogen. Ein 20-jähriger Mann aus Bremer war am Montag gegen 16.20 Uhr mit seinem Kleintransporter in Richtung Esenshamm unterwegs, als er in Höhe der Straße Am Alten Deich verkehrsbedingt anhalten musste. Das Abbremsen bemerkte eine Renault-Fahrerin (70) hinter ihm zu spät, so dass es zu einem Auffahrunfall kam. Beide Beteiligten wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den Schaden schätzt die Polizei auf 5500 Euro