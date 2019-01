Auffahrunfall auf der B 212

Ellwürden Leichte Verletzungen hat sich ein 78-jähriger Mann aus Stadland bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 212 in Ellwürden zugezogen. Der Mann war mit seinem Opel in Richtung Esenshamm unterwegs und musste im Bereich der Großensieler Straße verkehrsbedingt warten. Hinter ihm bemerkte das eine 29 Jahre alte Nordenham am Lenkrad eines Nissan zu spät. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, hat sich der Unfall bereits am vergangenen Montag gegen 10.45 Uhr ereignet.