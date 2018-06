Ellwürden Als die Feuerwehr kurz nach der Alarmierung an der Stadländer Straße in Ellwürden eintraf, stand der Mercedes-Kombi bereits lichterloh in Flammen: Ein 25-jähriger Nordenhamer war mit dem Auto in Ellwürden unterwegs. Er musste auf einer Grundstückauffahrt halten, als er merkte, dass mit seinem Auto etwas nicht stimmt. Anschließend brach im Motorraum ein Feuer aus.

Die Abbehauser Feuerwehr rückte gegen 11 Uhr mit rund 15 Einsatzkräften aus. Mit einem Atemschutztrupp näherten sie sich dem Fahrzeug und löschten den Brand. Zu retten war allerdings nichts mehr. Das Fahrzeug brannte völlig aus.

Stadtbrandmeister Ralf Hoyer geht davon aus, dass ein technischer Defekt das Feuer auslöste. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon.