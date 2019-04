Rutschtour endet im Graben

Ellwürden Glimpflich davongekommen ist ein 30-jähriger Autofahrer bei einem Unfall, der sich am Mittwoch gegen 21.40 Uhr in Ellwürden ereignet hat. Der Mann hatte im Bereich der Kreuzung Stadländer Straße/Oldenburger Straße auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

Das Auto drehte sich und rutschte rückwärts in einen Graben. Der 30-jährige, der alleine in dem Wagen saß, blieb unverletzt. An dem Auto konnte die Polizei keine größeren Schäden feststellen. Es musste aber von einem Abschleppdienst aus dem Straßengraben geborgen werden.