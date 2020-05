Unfall Auf B212 Bei Nordenham: Lkw kollidiert frontal mit Auto

Ellwürden Gegen 5.30 Uhr ist es am Samstagmorgen auf der B212 bei Ellwürden zu einem Unfall gekommen. Die Strecke war in beide Richtungen für mehr als drei Stunden gesperrt, teilte die Polizei mit.

Ein 40-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Kreis Leer, der von Ellwürden in Richtung Blexen unterwegs war, wurde von der tief stehenden Sonne so sehr geblendet, dass er nichts mehr sehen konnte. Er geriet daraufhin in einer Kurve in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Pkw einer 33-jährigen Nordenhamerin. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Aufgrund der Bergungsarbeiten war die B212 mehrere Stunden gesperrt. Der Lkw wurde durch die Kollision so stark beschädigt, dass Betriebsstoffe ausgelaufen sind. Laut Polizei wurde eine Spezialfirma mit der Reinigung beauftragt.

