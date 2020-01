Ellwürden Bei einem Verkehrsunfall in Ellwürden hat sich ein Radfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der 38-jährige Nordenhamer wurde von einem Auto angefahren, als er auf dem Radweg der Bundesstraße 212 den Einmündungsbereich der Stadländer Straße überquerte.

Eine 26 Jahre alte Frau aus Butjadingen wollte mit ihrem Audi von der Stadländer Straße nach rechts auf die B 212 abbiegen. Dabei übersah sie den Radfahrer. Der Mann wurde bei dem Zusammenstoß über die Motorhaube geschleudert und stützte auf die Fahrbahn. Ein Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung kümmerten sich vor Ort um den Verletzten, der zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 13.50 Uhr. Den Schaden am Auto und am Fahrrad schätzt die Polizei auf 3000 Euro.