23-Jähriger leicht verletzt

Elsfleth Leicht verletzt wurde am Montag ein 23 Jahre alter Elsflether bei einem Verkehrsunfall auf der B 212 im Stadtbereich an der Oberrege. Nach Polizeiangaben war der 23-Jährige gegen 6.50 Uhr vom Gelände einer Tankstelle unvermittelt auf die Straße gelaufen. Hier wurde er vom Pkw eines 69-jährigen Brakers erwischt. Der Fahrer hatte den Zusammenstoß trotz eines Ausweichmanövers nicht mehr verhindern können.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fußgänger alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,72 Promille. Der Mann wurde ins Braker Krankenhaus gebracht. Neben der medizinischen Behandlung wurde auch eine Blutprobe entnommen.

Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Gegen den Fußgänger wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

