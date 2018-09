2500 Euro Sachschaden

Elsfleth Ein Sachschaden von rund 2500 Euro ist am Dienstag bei einem Unfall in der „Alten Straße“ in Elsfleth entstanden. Wie die Polizei am Mittwoch mitgeteilt hat, wollte gegen 17 Uhr ein 35 Jahre alter Mann aus Elsfleth mit seinem Opel rückwärts aus einer Parklücke ausparken. Dabei übersah er den geparkten VW Passat eines 48-jährigen Mannes aus Elsfleth. Die Anhängerkupplung des Opels stieß gegen den hinteren linken Kotflügel des Passats. Am Opel entstand kein Schaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

