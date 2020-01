Auto schleudert gegen Baum

Elsfleth Zwei Männer wurden Samstag bei einem Verkehrsunfall in Moorhausen leicht verletzt. Die Polizei teilt mit, dass ein 77-Jähriger Landrover-Fahrer in Moorhausen gegen 17.45 Uhr von seinem Grundstück aus auf die L 865 ist und dort mit dem Audi eines 24-jährigen Elsflethers kollidierte, der in Richtung Elsfleth unterwegs war. Durch den Zusammenstoß kam der 24-Jährige mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dadurch wurden er und sein 22-jähriger Beifahrer aus Elsfleth leicht verletzt. Beide Männer wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 20 000 Euro.