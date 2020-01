Elsfleth /Brake Wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung und Drogenhandels im großen Stil müssen sich seit Donnerstag drei 23, 28 und 35 Jahre alte Männer aus Elsfleth vor dem Oldenburger Landgericht verantworten.

Den beiden älteren Angeklagten, die türkischer Herkunft sind und in Untersuchungshaft sitzen, wird ein massiver Handel in Elsfleth und Brake mit Marihuana zur Last gelegt. Darüber hinaus sollen sie einen 38-Jährigen aus Brake über einen längeren Zeitraum massiv erpresst haben.

Der 38-Jährige soll selber einmal Drogen von den beiden Hauptangeklagten bezogen, sich dann aber mit seinem Wissen an die Polizei gewandt haben. Deswegen soll er von den beiden Hauptangeklagten zu „Entschädigungs-Zahlungen“ gezwungen worden sein. Monatlich waren den Ermittlungen zufolge 200 Euro fällig. Als der 38-Jährige dann nicht mehr zahlte, sollen die beiden Hauptangeklagten ihm vor einer Spielothek in Brake aufgelauert, ihn mit einem Messer bedroht und getreten und geschlagen haben. Auch diesen Vorfall hatte der 38-Jährige zur Anzeige gebracht. Den Beamten gegenüber hatten die Angeklagten dann aber erklärt, sie seien zuerst von dem 38-Jährigen angegriffen worden. Die Anklage wertet das als eine versuchte Vertuschung einer Straftat. Der jüngste deutsche Angeklagte soll als „Läufer“ für die Hauptangeklagten Drogen verkauft haben.

Alle drei Angeklagten schwiegen zu den Vorwürfen. Die wiegen schwer. Die Erpressungen sind mit Mindeststrafen von fünf Jahren Gefängnis bedroht. Auch der Umstand, dass einer der Hauptangeklagten in seinem Auto neben den Drogen Pfefferspray gelagert haben soll, könnte als ein bewaffnetes Handeltreiben mit Rauschgift geahndet werden. Auch dieser Tatbestand ist mit einer Mindeststrafe von fünf Jahren Gefängnis bedroht. Vielleicht hilft hier ein Brief, den die Schwester des Hauptangeklagten ans Gericht geschrieben hat. Darin heißt es, dass das Pfefferspray ihr gehöre. Sie habe es ins Auto gelegt, weil sie Angst vor Hunden habe.

Der 38-Jährige, der Opfer der Erpressungen geworden sein soll, tat sich als Zeuge schwer. Nachdem er von der Vorsitzenden Richterin Judith Blohm darauf hingewiesen worden war, dass er wegen seiner eigenem Drogeneinkäufe bei wahrheitsgemäßer Aussage ein eigenes Verfahren zu erwarten habe, wollte er von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen. Doch dann brach es bezüglich der mutmaßlichen Erpressungen aus ihn heraus. Diesbezüglich belastete er die Hauptangeklagten schwer.